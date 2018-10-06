بث مباشر.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟

وليد سليمان 61.2909% إسلام عيسى 7.1019% طاهر محمد طاهر 1.8125% محمود علاء 9.5247% يوسف أوباما 7.2499% أحمد فتحي 9.3397% عامر عامر 0.9987% لاعب آخر 2.68170000000002%