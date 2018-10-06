القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر

يخوض فريق ليفربول والمحترف في صفوفه المصري محمد صلاح، مباراة قمة الدوري أمام مانشستر سيتي ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقرر إقامتها يوم الأحد المقبل والموافق 7 أكتوبر.





وتنطلق ضربة بداية مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي على ملعب "الأنفيلد"، وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 7 أكتوبر في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت الإمارات.





ويسعى فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب للعودة لصدارة البريميرليج مرة أخرى بعد تعثره أما تشيلسي في الجولة الماضية ليعطي فرصة للسيتي لتصدر الجدول.





ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بينما يأتي خلفه ليفربول بنفس عدد النقاط في حين يحل تشيلسي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.





وستنقل موقعة ليفربول مع مانشستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر فضائية "بي إن سبورت 2 HD" الرياضية المشفرة بتعليق خليل البلوشي.





وستنقل عدة قنوات أجنبية مفتوحة مباراة مانشستر سيتي وليفربول عبر قناة "Sport TV 2" بجانب "RMC Sport 1" بالإضافة إلى "Canal + Sport 2 Polska".





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول مع مانشستر سيتي بالبريميرليج عبر موقع الفجر الرياضي.