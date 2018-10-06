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إيران تهدد "نتنياهو" بإجباره للفرار إلى البحر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:23 ص
إيران تهدد نتنياهو بإجباره للفرار إلى البحر
نتنياهو وروحانى-أرشيف
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خاطر عبادة
 

حذّر نائب قائد الحرس الثورى الإيرانى "الجنرال حسين سلامى" تحذيرات نارية لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بأنّه سيضطر للفرار إلى البحر، وفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم.


وفي حديثه أمام مسيرة في أصفهان بوسط إيران يوم الجمعة، قال سلامي "أقول لرئيس وزراء النظام الصهيوني أن يمارس السباحة في البحر الأبيض المتوسط ، ​لأنه لن يكون أمامك أي خيار سوى الفرار إلى البحر".

 

وأضاف قائلاً: "إنهم ليسوا على مستوى التهديد بالنسبة لنا، لأن "حزب الله" يكفي لتدميرهم".

كما اتهم تل أبيب بخداع العالم حول إيران، والعمل كـ "عارضة أزياء سياسية" في نافذة متجر الولايات المتحدة.

 

كما أشاد السلامي بالضربات الصاروخية الأولى من نوعها ضد تنظيم داعش في سوريا، رداً على الهجوم الإرهابي ضد عرض عسكري في الأهواز بإيران والذي خلف 25 قتيلاً وعشرات الجرحى الشهر الماضى.

وجاءت هذه التعليقات بينما كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تجري محادثات ثنائية مع نتنياهو، حيث قالت إنّ تواجد القوات الإيرانية في سوريا قرب حدودها مع إسرائيل غير مقبول، مضيفة أنّ القضية نوقشت مع السلطات الروسية والإسرائيلية.

 

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