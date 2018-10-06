تعرف على عدد مشاهدات "بدنا نولع الجو" لـ نانسي عجرم (فيديو)
السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:58 صالفجر الفني
حقق كليب "بدنا نولع الجو" للنجمة اللبنانية نانسي عجرم، أكثر من 4,246,930 مشاهدة خلال 11 يومًا من طرحه بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.
وتظهر نانسي في الكليب بلوك كاجوال وتقدم وصلات رقص وسط أجواء مرحة التي تتماشى مع أجواء الأغنية التي تدعو للفرح والتفاؤل.
وبعد فترة تطرح نانسي كليب جديدا بعنوان "الحب زي الوتر" من ألبومها الأخير حاسة بيك وذلك قبل توقف أنشطتها الفنية بسبب حملها في طفلتها الثالثة.
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