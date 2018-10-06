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تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 6 أكتوبر 2018

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:54 ص
تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 6 أكتوبر 2018
طقس
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توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس مائل للحرارة، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، لطيف ليلاً.

 وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغري والعظمي فتكون القاهرة 24 - 33، والإسكندرية 23 – 29، قنا 24 – 38، الأقصر 24 - 39، أسوان 27 – 40 .

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