ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ضاحي خلفان في ذكرى نصر أكتوبر: "مصر باغتت إسرائيل وضح النهار"

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:42 ص
ضاحي خلفان في ذكرى نصر أكتوبر: مصر باغتت إسرائيل وضح النهار
ضاحي خلفان
طباعة
 
قال الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق، إنه زار قناة السويس قبل حرب أكتوبر بثلاثة أشهر ونظر إلى ضفتي القناة، وخط بارليف الذي كان محصنا، وعلى الضفة الآخرى يقف عليها الجندي المصري بلا تحصينات عسكرية إلا حصانة الإيمان بتحرير الأرض.

وتابع في تغريدات له على "تويتر": "المباغته للعدو عادة تكون ليلاً.. لكن مصر باغتت إسرائيل في وضح النهار، أي عزيمة وأي همة وأي شجاعة وأي إقدام أظهره الجيش المصري في عبور القناة".

وأضاف أن الرئيس السادات لعب دورًا هامًا في تضليل القادة الإسرائيليين، فقد كرر أن العام القادم سيكون عام الحزم، وانقضى العام ولم يفعل شيئا، وأعاد الكلام مرة أخرى في خطاب له لدرجة أن عام الحزم أصبح عند اليهود والعرب نكته ولكنه حزم وهزم.

واستطرد قائلاً: "تذكروا حسني مبارك ورجاله الذين قصفوا الإسرائيليين في سيناء في أول اختراق جوي لإسرائيل.. وعادوا سالمين".
المزيد عن: مصر ضاحي خلفان السادات اكتوبر اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
-
x
17:05
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
واتفورد
-
x
16:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
16:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
-
x
18:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الجونة
-
x
18:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 7:40:09 AM