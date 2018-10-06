ضاحي خلفان في ذكرى نصر أكتوبر: "مصر باغتت إسرائيل وضح النهار"

قناة السويس قبل حرب أكتوبر بثلاثة أشهر ونظر إلى ضفتي القناة، وخط بارليف الذي كان محصنا، وعلى الضفة الآخرى يقف عليها الجندي المصري بلا تحصينات عسكرية إلا حصانة الإيمان بتحرير الأرض.





وتابع في تغريدات له على "تويتر": "المباغته للعدو عادة تكون ليلاً.. لكن مصر باغتت إسرائيل في وضح النهار، أي عزيمة وأي همة وأي شجاعة وأي إقدام أظهره الجيش المصري في عبور القناة".





وأضاف أن الرئيس السادات لعب دورًا هامًا في تضليل القادة الإسرائيليين، فقد كرر أن العام القادم سيكون عام الحزم، وانقضى العام ولم يفعل شيئا، وأعاد الكلام مرة أخرى في خطاب له لدرجة أن عام الحزم أصبح عند اليهود والعرب نكته ولكنه حزم وهزم.





واستطرد قائلاً: "تذكروا حسني مبارك ورجاله الذين قصفوا الإسرائيليين في سيناء في أول اختراق جوي لإسرائيل.. وعادوا سالمين".

قال الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق، إنه زار