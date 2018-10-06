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عاجل.. مستشفى ميداني بمدرسة الراشدة الإبتدائية بعد احتراق الوحدة الصحية بالقرية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:39 ص
عاجل.. مستشفى ميداني بمدرسة الراشدة الإبتدائية بعد احتراق الوحدة الصحية بالقرية
حريق
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وكالات
 
أعلنت الدكتورة سيدة مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، إقامة مستشفى ميداني بمدرسة الراشدة الابتدائية بعد احتراق الوحدة الصحية بالقرية وعلاج 30 حالة إصابة حتى الآن.

وقالت "مشرف"، إنه جرى استدعاء جميع أطقم الأطباء والممرضين بالمستشفيات والوحدات الصحية بمركز الداخلة، بعد رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات العلاجية نتيجة حريق قرية الراشدة الذي نشب في مزارع النخيل مساء اليوم.

وفي نفس السياق تواصل قوات الدفاع المدني محاولات السيطرة على حريق قرية الراشدة والعوينة وفرض طوق بمحيط المنازل وإقامة عازل ما بين القرية والمزارع لحماية الأهالي من ألسنة اللهب التي تصاعدت نتيجة شدة الرياح، والتهمت أكثر من 60 فدانا.

يذكر أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قرر إخلاء الوحدة الصحية من المرضى والعاملين بها قبيل وصول النيران إليها.

المزيد عن: مصر حريق قرية الراشدة الوادي الجديد الراشدة
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