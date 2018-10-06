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عاجل.. تصريح مفاجئ من جروس قبل السوبر المصري السعودي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:14 ص
عاجل.. تصريح مفاجئ من جروس قبل السوبر المصري السعودي
جروس
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أحمد عصام
 

 

أكد المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، أن مواجهة الهلال السعودي تحدٍ كبير لفريقه، مؤكدًا أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل تحقيق اللقب أمام أقوى فرق قارة آسيا.

 

وقال جروس في تصريحات صحفية: "مواجهة السوبر المصري السعودي لا تخضع لحسابات، ونسعى لتحقيق اللقب والفوز بالمباراة".

 

وأضاف: " فريق الهلال تغيّر كثيرًا عما كان في الماضي، حيث أصبح يضم نحو 8 لاعبين على مستوى فني مميز، وسنعمل جاهدين من أجل حصد لقب كأس السوبر".


ويلتقي الزمالك مع نظيره الهلال السعودي، في السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، في كأس السوبر المصري السعودي "كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

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