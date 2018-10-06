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اكتشاف مصري جديد سيهز العالم خلال أيام

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:16 ص
اكتشاف مصري جديد سيهز العالم خلال أيام
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قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن العالم أمام اكتشاف آثري عظيم في مصر، سيحدث ضجة وصدى واسع على مستوى العالم، وذلك مطلع الشهر المقبل.

وأضاف خلال تصريحاته على هامش فعالية لمركز حواس للمصريات والتابع لمكتبة الإسكندرية، أن مصر تستعد  للإعلان عن اكتشاف مقبرة زوجة توت عنخ أمون، وهناك محاولة للوصول إلى مقبرة الملكة المصرية العظيمة نفرتيتي، زوجة أختاتون، والتي سيكون اكتشاف مقبرتها حدث عالمي سيهز الأوساط الآثرية حول العالم.

وأوضح أن هذه الإكتشافات تتم الآن بواسطة بعثات مصرية 100%، وهذا الأمر يحدث للمرة الأولى، وهو أمر في غاية الروعة، على حد وصف عالم الآثار المصري.

المزيد عن: مصر زوجة توت عنخ أمون زاهي حواس اخبار مصر
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