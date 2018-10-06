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موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 02:04 ص
موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
محمد صلاح
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منى العوضي
 

 

يستعد فريق ليفربول والمحترف في صفوفه محمد صلاح لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يوم الأحد المقبل.

 

وتقام مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي على ملعب "الأنفيلد" وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 7 أكتوبر في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت الإمارات.

 

وسيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي ستجمع الفريقين على الأنفيلد في مواجهة خاصة بين بيب جوارديولا ويورجن كلوب.

 

ويحاول فريق ليفربول تخطي تعثره في آخر ثلاث مباريات بجميع البطولات، حيث تعادل مع تشيلسي بهدف لمثله في الجولة الماضية بالدوري الانجليزي.

 

ويدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء وعينه على تعزيز قمة الدوري حيث يحتل فريق جوارديولا المركز الأول برصيد 19 نقطة بينما ليفربول في الثاني بنفس عدد النقاط 19.

 

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة "بي إن سبورت 2 HD" الرياضية المشفرة بصوت المعلق خليل البلوشي.

 

وتنقل عدة قنوات أجنبية لقاء مانشستر سيتي وليفربول عبر قناة "Sport TV 2" بجانب "RMC Sport 1" بالإضافة إلى "Canal + Sport 2 Polska".

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول مع مانشستر سيتي بالبريميرليج عبر موقع الفجر الرياضي.

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