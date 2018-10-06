تأييد كاسح لـ"شوبير" في أسيوط وسوهاج (صور)

استقبلت أندية محافظتي أسيوط وسوهاج، الإعلامي أحمد شوبير خلال زيارته لهما أمس الجمعة، بحفاوة بالغة وترحاب كبير.

بدأ شوبير جولته في الصعيد بزيارة أسيوط التي عقد فيها جلسة مطولة داخل نادي هيئة التدريس شملت نقاشا واسعا حول أحوال كرة القدم في الصعيد، مع كل من الدكتور محمد علي رئيس نادي الشبان المسلمين بأسيوط وأشرف الدسوقي رئيس نادي البداري وإبراهيم أبو العيون نائب رئيس نادي بترول أسيوط ومحمود تغيان أمين الصندوق وحسن سرور رئيس نادي الوليدية ومحمد صلاح سيف رئيس نادي ديروط ومحمد ماهر رئيس مركز شباب أبنوب ومحمد علم الدين رئيس نادي القوصية وعماد علي بابا عضو مجلس إدارة نادي منفلوط وحسام معين رئيس نادي ابنوب.

انتقل بعد ذلك شوبير إلى سوهاج، حيث عقد ندوة كبيرة حضرها محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والدكتور نشأت العريس رئيس نادي سوهاج وَعَبَد الله مهني رئيس نادي المراغة وحشمت الهادي رئيس نادي البلينا ومحمد اسماعيل رئيس نادي جرجا وأحمد الشيباني رئيس نادي أهلي المنشأة وعادل حلمي رئيس نادي طهطا وأشرف عبد ربه رئيس نادي هلال طهطا وَعَبَد المحسن ابو الفتوح رئيس نادي مكة المكرمة وخالد أبو الوفا رئيس مركز شباب سوهاج واحمد مصباح عضو مجلس إدارة نادي أخميم وعلاء مرتضى عضو مجلس ادارة نادي شبان المراغة تعرف خلالها على المشاكل والعقبات التي تقف أمام طموح أندية الصعيد.

ونالت رؤية شوبير حول مستقبل الكرة المصرية وطريقة إدارة مسابقاتها رضا واستحسان كل الحضور في أسيوط وسوهاج والذين أيدو رؤيته وقاموا بمبايعته وإعلان دعمه ومساندته في انتخابات اتحاد الكرة التكميلية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري، كما طالبوه بأن يكون صوت أندية الصعيد داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وتضع جميع أندية أسيوط وسوهاج أمل كبير على شوبير لتحقيق مطالبهم.