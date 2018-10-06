احتفالات بنصر أكتوبر.. وزير الخارجية: "بتضحيات القوات المسلحة سطرت مصر علامة مضيئة في تاريخها"

هنأ سامح شكرى، وزير الخارجية، الشعب المصري بمناسبة ذكرى حرب ٦ أكتوبر المجيدة، مشيدًا ببسالة جنود القوات المسلحة، قائلاً: "إننا في هذه الذكرى نستعيد أمجاد وبسالة جنود مصر الشجعان في الدفاع عن تراب الوطن، بتضحياتهم سطرت مصر علامة مضيئة في تاريخها".





وأضاف وزير الخارجية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "لقد زدنا نحن فخرًا بماضٍ يحمل بين طياته أسمى معاني العزة والكرامة، وأصبحنا أكثر إصرارًا على بذل كل جهد لبناء مستقبل أفضل.. كل عام والشعب المصري في خير وسلام، ومزيد من الرخاء والازدهار".



