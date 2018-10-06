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داينال راتكليف يشارك في لم شمل صغير لنجوم هاري بوتر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:43 ص
داينال راتكليف يشارك في لم شمل صغير لنجوم هاري بوتر
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أحمد جمال أحمد
 

نشر النجم الإنجليزي توم فيلتون صورة له عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام" جمعته بنجم أفلام هاري بوتر الشاب دانيال راتكليف، في لقاء ودي جمع الثنائي بلندن.

ولقيت الصورة إعجابًا كبيرًا من متابعي فيلتون، الذي جسد دور دريكو مالفوي، على حسابه الخاص على موقع إنستجرام، حيث طالبه متابعيه بلم شمل جميع فريق العمل من جديد.

وكان الظهور الأخير لفريق عمل فريق أفلام هاري بوتر في العام الماضي بالذكرى السنوية لبداية تصوير الجزء الأول باستديوهات ورنور بروس.

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