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'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:27 ص
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
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ميسون أبو الحسن
 

نظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل ختام وتوزيع جوائز مسابقة المواهب الذهبية في مجال الموسيقى والغناء لذوي القدرات الخاصة، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بمسرح الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون.

'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
'التنمية الثقافية' ينظم مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات (صور)
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