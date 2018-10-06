موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل اليوم السبت بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي مانشستر يونايتد، منافسه فريق نيوكاسل، اليوم السبت 6-10-2018 على ملعب "الاولد ترافورد" في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

ويرغب نادي مانشستر يونايتد في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته في الموسم الماضي لصالح منافسه مانشستر سيتي.

ويسعى نيوكاسل في تثبيت أقدامه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق مركز جيد خلال هذا الموسم.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.