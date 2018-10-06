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فايا يونان تهدي الشعب العراقي "بغداد"

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:15 ص
فايا يونان تهدي الشعب العراقي بغداد
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وكالات
 

أنهت الفنانة السورية، فايا يونان، تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "بغداد"، والتي تغنيها إهداء للشعب العراقي، ومن المقرر إطلاقها في شهر أكتوبر الجاري.

في الخطوة التالية، تنوي يونان تصوير أغنيتها الجديدة في "فيديو كليب"، إذ أكدت الفنانة أن الأغنية ستكون مفاجأة حقيقية لجمهورها، وخاصة أنها استخدمت نمطا موسيقيا لم تدخله في أغنياتها من قبل.

وفي السياق نفسه، أكدت يونان أن الأغنية بمثابة مشروع سوري-مصري-لبناني مشترك، حيث تتعاون لأول مرة مع الموسيقي المصري وعازف العود، حازم شاهين، وكذلك مع الشاعر اللبناني، زاهي وهبة.

وتطلق فايا يونان أغنيتها الجديدة بعد غياب دام أكثر من 8 أشهر، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته الأغنية المصورة "حب الأقوياء"، التي حققت ملايين المشاهدات.
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