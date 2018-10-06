مصطفى ثابت لـ الإسرائيليين في ذكرى نصر أكتوبر: "سحقنا أسطورتكم المزيفة"





وقال ثابت، عبر تغريدة له على "تويتر": "تحل اليوم ذكرى نصر أكتوبر.. تاريخ سحقنا فيه أسطورتكم المزيفة أسطورة الجيش الذي لا يُهزم ولا يُقهر".





هنأ الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، الشعب المصري بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، مقدمًا التحية للقوات المسلحة المصرية على ما بذلته من جهود في سبيل عودة أرض سيناء الحبيبة، موجهًا رسالة للإسرائيليين قائلاً: "سحقنا أسطورتكم المزيفة".