فيديو جديد لحريق قرية الراشدة بالوادي الجديد

ازدادت حدة آلسنة النيران، بحريق قرية الراشدة بمركز الداخلة بالوادي الجديد، مما دفع عدد كبير من الأهالي لإخلاء منازلهم خشية امتداد الحريق الذي نشب منذ قليل في مساحة أكثر من في أشجار النخيل بجوار المناطق السكنية بشكل كبير.





كما توجه منذ قليل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد،وحنان مجدي نائب المحافظ،واللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، إلى مركز الداخلة مرة أخرى، بعد عودتهم من زيارة وزير الأوقاف، وذلك للاطمئنان على المواطنين بقرية الراشدة، ومتابعة عمليات إطفاء الحريق الهائل الذي نشب مساء اليوم بالقرية.





تسبب حريق قرية الراشدة بمركز الداخلة بالوادي الجديد، منذ قليل، في احتراق وتفحم أكثر من 20 فدان زراعات أشجار ونخيل في 3 مناطق بالقرية دون خسائر بشرية حتى الآن.





ودفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بـ9 سيارات فنطاس مياه، و7سيارات إطفاء، من مركزي الداخلة وبلاط الوحدة لإخماد الحريق والذي يزداد بشكل ملحوظ شمال موقع المناطق السكنية والبيوت الريفية بالمنطقة.





وتبين اندلاع حريق هائل فى إحدى مزارع النخيل التابعة لقرية الراشدة بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإطفاء التى تكافح اشتعال النيران وتزايدها بسبب سرعة الرياح وجارى تحرير محضر بالواقعة وحصر الخسائر الناتجة عن الحريق.





وبدأ الحريق في منطقة عين الرحمة ثم انتقل لمنطقة عين الشيشلانة وحاليًا في منطقة عين النبق بقرية الراشدة بمركز الداخلة حيث ضرب الحريق 3 مناطق بالقرية.





وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق فى مزارع نخيل بمنطقة عين الشيشلانة التابعة لقرية الراشدة بالداخلة حيث امتدت السنة النيران إلى مساحات كبيرة من أشجار النخيل.



