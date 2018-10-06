رقية السادات: استضافة والدي لـ شاه إيران عمل إنساني بحت



وأشارت "السادات"، خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إلى أن شاه إيران كان رجلاً مسلمًا وفي محنة ومريض، لافتة إلى أن السادات كان ممتنًا لشاه إيران لوقوفه بجانب مصر في حرب أكتوبر.



وأضاف أن إيران أمدتنا بالبترول خلال حرب أكتوبر، متابعة: "السادات راجل فلاح وعنده قيم وأخلاق ومش هيسيب حد ساعده".



قال رقية السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن استضافة والدها لشاه إيران كان عمل إنساني بحت، حيث كان مصابًا بمرض السرطان