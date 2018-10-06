ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ثروة أديل ترتفع بمقدار 41 مليون إسترليني رغم عدم طرحها لأي ألبومات غنائية مؤخرا

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:11 ص
ثروة أديل ترتفع بمقدار 41 مليون إسترليني رغم عدم طرحها لأي ألبومات غنائية مؤخرا
طباعة
أحمد جمال أحمد
 


حققت النجمة أديل ارتفاعًا في مقدار ثروتها الهائلة بقيمة 41 مليون جنيه إسترليني، بالرغم من مرور ما يزيد عن عام على طرحها لآخر ألبوماتها الغنائية.

 

وكان السبب في هذا الارتفاع في مقدار ثروة  أديل، جولتها الفنية التي أحيت بها عددًأ كبيرًا من الحفلات بمختلف دول العالم على مدار العام المنصرم.

 

وبلغ مقدار الدخل اليومي لأديل لـ 21 ألف جنيه إسترليني، وهي بذلك تقترب من بيونسيه التي تتربع على عرش أغنى مغنيات هوليوود.

 

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما ثروة الفجر الفني اديل اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
-
x
17:05
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
واتفورد
-
x
16:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
16:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
-
x
18:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الداخلية
1
x
14:59
2
النجوم
إنبي
1
x
18:00
2
الإنتاج الحربي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 12:20:07 AM