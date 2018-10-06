ثروة أديل ترتفع بمقدار 41 مليون إسترليني رغم عدم طرحها لأي ألبومات غنائية مؤخرا





حققت النجمة أديل ارتفاعًا في مقدار ثروتها الهائلة بقيمة 41 مليون جنيه إسترليني، بالرغم من مرور ما يزيد عن عام على طرحها لآخر ألبوماتها الغنائية.

وكان السبب في هذا الارتفاع في مقدار ثروة أديل، جولتها الفنية التي أحيت بها عددًأ كبيرًا من الحفلات بمختلف دول العالم على مدار العام المنصرم.

وبلغ مقدار الدخل اليومي لأديل لـ 21 ألف جنيه إسترليني، وهي بذلك تقترب من بيونسيه التي تتربع على عرش أغنى مغنيات هوليوود.