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عاجل.. محافظ الوادي الجديد: الرئيس السيسي يتابع حريق قرية الراشدة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:59 م
عاجل.. محافظ الوادي الجديد: الرئيس السيسي يتابع حريق قرية الراشدة
عبد الفتاح السيسي
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أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اقتراب وصول 4 طائرات من المنطقة الجنوبية العسكرية إلى مطار الداخلة لمساعدة المحافظة في إخماد الحريق، فضلاً عن تواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا مرتين لمتابعة الحريق، بالإضافة إلى متابعة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للحريق وأعمال إخماده.

وأعلن اللواء محمد كمال، مدير أمن محافظة الوادي الجديد، في تصريحات له، أن وحدات الدفاع المدني مسيطرة حتى الآن على امتداد أو تقدم النيران تجاه المناطق السكنية، ويتم التعزيز المستمر لوحدات الإطفاء وعربات نقل المياه ولا يوجد أية أخطار على المناطق السكنية المتاخمة للمزارع التي تشتعل بها النيران.

وأضاف كمال، أن قوات الدفاع المدني بالوادي الجديد، نجحت في تنفيذ حزام عازل بين المناطق السكنية بقرية الراشدة والحريق الذي نشب فى مناطق زراعات نخيل بمنطقة عين الرحمة والشيشلانة والتي امتدت على مساحة 20 فدانًا بسبب سرعة الرياح، كما دفعت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، بماكينات بحاري ونقالي لسحب وضخ المياه من القنوات المائية، و9 سيارات فنطاس مياه و15 عربة إطفاء من مراكز الخارجة والداخلة وبلاط لإخماد حريق قرية الراشدة.

وشب حريق هائل، مساء اليوم، في 3 عزب بقرية الراشدة بمركز الداخلة أسفر عن احتراق مساحات هائلة من الزراعات واقتراب الحريق من المنازل مما أضطر الأهالي لترك منازلهم.
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