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وزارة النقل تطلق خدمة هامة تسعد المصريين بالتزامن مع الاحتفال بانتصار أكتوبر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:15 ص
وزارة النقل تطلق خدمة هامة تسعد المصريين بالتزامن مع الاحتفال بانتصار أكتوبر
وزير النقل
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنهم أدخلوا الوسائل التكنولوجية في حجز التذاكر منذ ما يقرب من عام، حيث فعلوا خدمة حجز تذاكر القطارات من خلال الإنترنت.

وأشار "عرفات"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "دريم"، اليوم الجمعة، إلى أن وجود تطبيق لحجز التذاكر على التليفون المحمول كان حلمًا لهم، موضحا أنه آلية سهلة وستخدم المواطن، مناشدا المواطنين تحميل التطبيق، معقبا: "في انتظار آرائكم".

وأوضح أنهم اختاروا يوم 6 أكتوبر لتفعيل التطبيق رسميا، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، مؤكدًا أن حجم حجز التذاكر من خلال السوق السوداء انخفض بشكل كبير، منوهًا بأن عند تساوي العرض مع الطلب سيتم القضاء نهائيا على السوق السوداء.
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