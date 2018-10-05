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عاجل.. أهالي قرية الراشدة يستغيثون: "الحقونا يا ناس" (فيديو)

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:52 م
عاجل.. أهالي قرية الراشدة يستغيثون: الحقونا يا ناس (فيديو)
حريق
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أمنية فوزي
 
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لقطات حية من حريق قرية الراشدة بالوادي الجديد.

واستغاث أهالي القرية، خلال الفيديو، قائلين: "الحقونا يا ناس، النار دخلت بيوتنا وبتطير فوق البلد، اعملوا شير ووصلوا الفيديو للرئاسة، الحقونا البلد بتضيع، اعملوا شير على أوسع نطاق.

تسبب حريق قرية الراشدة بمركز الداخلة بالوادي الجديد، منذ قليل، في احتراق وتفحم أكثر من 20 فدان زراعات أشجار ونخيل في 3 مناطق بالقرية دون خسائر بشرية حتى الآن.

ودفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بـ9 سيارات فنطاس مياه، و7سيارات إطفاء، من مركزي الداخلة وبلاط الوحدة لإخماد الحريق والذي يزداد بشكل ملحوظ شمال موقع المناطق السكنية والبيوت الريفية بالمنطقة.

وتبين اندلاع حريق هائل فى إحدى مزارع النخيل التابعة لقرية الراشدة بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإطفاء التى تكافح اشتعال النيران وتزايدها بسبب سرعة الرياح وجارى تحرير محضر بالواقعة وحصر الخسائر الناتجة عن الحريق.

وبدأ الحريق في منطقة عين الرحمة ثم انتقل لمنطقة عين الشيشلانة وحاليًا في منطقة عين النبق بقرية الراشدة بمركز الداخلة حيث ضرب الحريق 3 مناطق بالقرية.

وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق فى مزارع نخيل بمنطقة عين الشيشلانة التابعة لقرية الراشدة بالداخلة حيث امتدت السنة النيران إلى مساحات كبيرة من أشجار النخيل.

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