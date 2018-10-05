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تدريبات خاصة للمهاجمين في مران الإسماعيلي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:40 م
تدريبات خاصة للمهاجمين في مران الإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 
خصص البرازيلى “فييرا” المدير الفنى للإسماعيلى تدريبات لمهاجمى الفريق ،وذلك على هامش المران مساء اليوم الذى أقيم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية.

وحرص المدرب المخضرم على منح المهاجمين تعليمات خاصة حول كيفية التحرك فى الأماكن الخالية وبجانب حسن التمركز سعيا لزيادة فاعلية التهديف خلال المباريات.

وقام فييرا بإيقاف التقسمية أكثر من مرة لاصلاح الأخطاء ومنح المهاجمين التعليمات الفنية للوقوف على مدى استيعابهم لهم تمهيدا لتنفيذها فى المباريات.

المزيد عن: فييرا الإسماعيلي أخبار الإسماعيلي
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