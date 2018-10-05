"خضيرة" يغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد

أصدر يوفنتوس الإيطالي بيانا أعلن فبه إصابة نجمه سامي خضيرة في الفخذ وسيغيب على إثرها لعدة أسابيع.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو بأن خضيرة تعرض لإصابة في عضلات الفخذ أثناء مباراة الفريق الأخيرة ضد يونج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا.





وقال يوفنتوس في بيان على موقعه الرسمي : "الفحوصات التي أجراها خضيرة أكدت وجود إصابة في الفخذ الأيسر وقد بدأ بالفعل علاجا خاصا وسيتم إجراء اختبارات جديدة الأسبوع المقبل".





واختتم يوفنتوس بيانه :" وفقا لذلك فإن خضيرة مهدد بالغياب أمام مانشستر يونايتد".





يذكر أن السيدة العجوز ستواجه مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد في الجولة المقبلة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في 23 أكتوبر الجاري.