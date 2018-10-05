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هبوط صادرات أمريكا من النفط الخام خلال أغسطس

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:24 م
هبوط صادرات أمريكا من النفط الخام خلال أغسطس
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رويترز
 
أظهرت بيانات للتجارة الخارجية من معهد التعداد السكاني في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن صادرات أمريكا من النفط الخام هبطت إلي مليون و749 ألف برميل يوميا في أغسطس آب من مليونين و139 ألف برميل يوميا في يوليو تموز.

وجاءت كندا في مقدمة مستوردي النفط الأمريكي وبلغت الصادرات إليها 343 ألف برميل يوميا، تلتها كوريا الجنوبية (267 ألف برميل يوميا) وتايوان (198 ألف برميل يوميا) والهند (196 ألف برميل يوميا).

وتُنشر بيانات مكتب التعداد السكاني بشأن تجارة النفط قبل أسابيع من بيانات إدارة معلومات الطاقة التي تحظى بمتابعة وثيقة.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة تقريرها الشهري بشأن النفط الخام في نهاية الشهر الجاري.
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