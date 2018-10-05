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فييرا يجتمع بلاعبي الإسماعيلي قبل المران

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:27 م
فييرا يجتمع بلاعبي الإسماعيلي قبل المران
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الفجر الرياضي
 
عقد البرازيلى “يوسف فييرا” المدير الفنى الجديد للإسماعيلى اجتماعا مع اللاعبين ، قبيل انطلاق المران مساء اليوم الذى اقيم على الملعب الفرعى.

بدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة ، قبل أن يؤكد “فييرا” للاعبين أنه عاد مجددا لتدريب الفريق من أجل قيمة الإسماعيلى الكبيرة لذلك يجب على الجميع أن يعى تلك القيمة الكبيرة.

وشدد فييرا على أن المشاركة فى المباريات تقوم على المرود الفنى المميز الذى يقدمه كل لاعب فى التدريبات بجانب مدى التزامه داخل وخارج الملعب.

وطالب المدرب البرازيلى المخضرم لاعبيه بضرورة إسعاد جماهير الدراويش الغفيرة من خلال تحقيق الانتصارات فى البطولات الأربع التى يشارك بها الفريق هذا الموسم.

وأكمل بأننا لدينا تحديات صعبة هذا الموسم لكننا سنقاتل من أجل تحقيقها ، وإعادة الفريق لمكانته الطبيعة منافسا وحاصدا للالقاب.

وانهى اجتماعه بأنه لا مكان لأى لاعب يقصر عن أداء دوره ولا يوجد لاعب اساسي و أخر احتياطي، فنحن مجموعة واحدة نلعب من أجل الفريق.

المزيد عن: مدير فني للإسماعيلي فييرا الإسماعيلي
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