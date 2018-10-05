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مقتل ضابط وإصابة جندي بهجوم لداعش في بيجي العراقية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:17 م
مقتل ضابط وإصابة جندي بهجوم لداعش في بيجي العراقية
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وكالات
 
أفاد مصدر في قيادة عمليات محافظة صلاح الدين في العراق، اليوم الجمعة، بمقتل ضابط وإصابة جندي بانفجار عبوة ناسفة شرقي بيجي (220 شمال بغداد).



وقال المصدر، إن "ضابطاً برتبة ملازم قتل اليوم وأصيب جندي كان برفقته، حينما كانا يحاولان إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في منطقة الحراريات (10 كلم شرقي قضاء بيجي)".



وأضاف أن "الضابط والجندي ينتميان إلى سلاح الهندسة العسكرية في قيادة العمليات في الجيش العراقي".



وأوضح أن "قوات من الشرطة والجيش شنت حملة تفتيش واسعة النطاق في منطقتي الفتحة وجبل مكحول القريبتين من موقع الانفجار واللتين مازالتا تشهدان نشاطاً ملحوظاً لعناصر داعش".



وتشهد مناطق عديدة من محافظة صلاح الدين بين الحين والآخر هجمات وتفجيرات وعمليات تنفذها خلايا تنظيم داعش المسيطرة على مناطق تقع بين محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى.
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