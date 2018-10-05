بالتفاصيل.. 8 آلاف جنيه رواتب المعلمين خلال الميزانية المقبلة

كشف عضو بلجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عن تقديم مقترح بتحسين رواتب المعلمين، بحيث يبدأ من 3500 جنيه شهريًا، ويصل إلى 8500 جنيه، وذلك لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، لافتًا إلى أهمية استمرار تدريب وتأهيل المعلمين حتى يتم رفع مستواهم المهني، ولا سيما بعد تطوير المناهج وتدشين منظومة تعتمد على التكنولوجيا في توصيل المعلومة والتقويم والرصد .





وأشار النائب، في تصريحات صحفية، إلى أن سبب عدم رفع رواتب المعلمين في الموازنة السابقة، أن أعضاء لجنة التعليم بالمجلس قد أعدوا دراسة بشأن تحسين رواتب المعلمين، ولكن ظهرت معوقات منها قلة الموارد المخصصة للرواتب في الميزانية العامة، لذلك تم تأجيل المطالبة إلى الموازنة المقبلة، وسوف يتم تطبيق تلك الزيادة حتى تتناسب مع الدور الهام الذي يقوم به المعلم في المجتمع .



