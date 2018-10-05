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عاجل.. وصول محافظ جنوب سيناء حفل مدحت صالح ومروة ناجي بشرم الشيخ

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:03 م
عاجل.. وصول محافظ جنوب سيناء حفل مدحت صالح ومروة ناجي بشرم الشيخ
مدحت صالح
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أحمد رمضان متولي - شرم الشيخ
 

وصل منذ قليل، اللواء خالد فودة مُحافظ جنوب سيناء، للمشاركة فى الحفل الغنائي الوطني الذي تقدمه شبكة قنوات MBC مصر، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الـ45، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بشرم الشيخ، والذي يقدمه النجم مدحت صالح، بمشاركة المطربة مروة ناجي، وسيقدما مجموعة غنائية مميزة لجمهور شرم الشيخ تشمل باقة من أهم وأفضل الأغاني الوطنية.

 

وسيقدم مدحت صالح خلال الحفل مجموعة من أبرز وأجمل أعماله الفنية منها أغنيات "بحلم على قدي"، و"بنت القلب"، و"في قلب واحد"، و"كوكب تاني"، و"زي ما هي حبها"، و"ولا تسوي دموع"، و"بحب كل ما تطلع شمس"، و"المليونيرات"، وغيرها الكثير من أبرز وأشهر أغانيه.

 

وتُغني مروة ناجي مُختارات متنوعة من الأغاني منها أغنيات "حلوة يا بلدي"، و"لولا الملامة"، و"بتسال ليه عليا"، "أم الشهيد"، و"يا أغلي إسم في الوجود"، و"ماتفوتنيش انا وحدي"، و"أنت عمري"، وغيرها الكثير من أبرز وأشهر أغانيها.

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