ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ألبيول: الصراع على الدوري لم ينتهي بعد.. وهذا سبب هزيمتنا من يوفنتوس

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:56 م
ألبيول: الصراع على الدوري لم ينتهي بعد.. وهذا سبب هزيمتنا من يوفنتوس
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 
صرح مدافع نابولي راؤول ألبيول بأن الصراع على لقب الدوري لم ينتهِ على الرغم من بداية يوفنتوس الجيدة. 

وفاز بيانكونيري بجميع مبارياته السبعة الافتتاحية وقد حقق بالفعل تقدماً بفارق ست نقاط على نابولي ي بعد أن تغلب عليه في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ألبيول في تصريحات لراديو كيس كيس نابولي: "أخطاء قليلة كلفتنا نتيجة المباراة، في هذا النوع من المباريات يتم معاقبة كل خطأ. كانوا أكثر عدوانية بعد تعادلهم لكن الهدف كان أكثر حول خطأنا، بعد تقدمهم علينا، بدأنا اللعب مرة أخرى ، كان لدينا الكثير من الفرص ولكن من الصعب وجود 10 لاعبين في يوفنتوس".

وأضاف: "هل انتهى سباق اللقب بالفعل؟ لا، الأمر لم ينته بعد. عرفنا منذ البداية أن يوفنتوس كانت الأفضل وأنفق الكثير من المال واشترى لاعبين رائعين. لكن من السابق لأوانه القول أنهم فازوا بالفعل".

واختتم ألبيول تصريحاته قائلاً: " نحن نعلم أنه يجب علينا القيام بالكثير للقيام بها معهم ولكن لا فائدة من التحدث علينا فقط التفكير في الفوز بدءًا من يوم الأحد. إذا واصلنا الفوز فسنفوز بجميع المباريات".
المزيد عن: نابولي الإيطالي مباراة نابولي وبوفنتوس الدوري الإيطالي ألبيول
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
التعاون
1
x
17:25
1
الشباب
أحد
0
x
17:45
1
الباطن
الأهلي
2
x
17:50
0
الفيصلي
النصر
3
x
19:40
1
الحزم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
0
x
21:00
0
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
0
x
21:00
0
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
تورينو
1
x
20:30
0
فروسينوني
الدوري الألماني
فيردر بريمن
0
x
20:30
0
فولفسبورج
الدوري المصري
الداخلية
1
x
14:59
2
النجوم
إنبي
1
x
18:00
2
الإنتاج الحربي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/5/2018 9:20:10 PM