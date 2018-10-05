ألبيول: الصراع على الدوري لم ينتهي بعد.. وهذا سبب هزيمتنا من يوفنتوس

صرح مدافع نابولي راؤول ألبيول بأن الصراع على لقب الدوري لم ينتهِ على الرغم من بداية يوفنتوس الجيدة.





وفاز بيانكونيري بجميع مبارياته السبعة الافتتاحية وقد حقق بالفعل تقدماً بفارق ست نقاط على نابولي ي بعد أن تغلب عليه في نهاية الأسبوع الماضي.





وقال ألبيول في تصريحات لراديو كيس كيس نابولي: "أخطاء قليلة كلفتنا نتيجة المباراة، في هذا النوع من المباريات يتم معاقبة كل خطأ. كانوا أكثر عدوانية بعد تعادلهم لكن الهدف كان أكثر حول خطأنا، بعد تقدمهم علينا، بدأنا اللعب مرة أخرى ، كان لدينا الكثير من الفرص ولكن من الصعب وجود 10 لاعبين في يوفنتوس".





وأضاف: "هل انتهى سباق اللقب بالفعل؟ لا، الأمر لم ينته بعد. عرفنا منذ البداية أن يوفنتوس كانت الأفضل وأنفق الكثير من المال واشترى لاعبين رائعين. لكن من السابق لأوانه القول أنهم فازوا بالفعل".



