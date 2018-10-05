زاهدي: المعارضة تكشف نشاطات طهران الإرهابية وتطالب بقرارات حاسمة (فيديو)







قال رئيس لجنة القضاء فى المجلس الوطنى للمقاومة الايرانية سنابرق زاهدي، إن المؤتمر الذى نظمته المعارضة الايرانية فى بروكسل جاء لكشف أنشطة طهران الإرهابية.وأكد زاهدي خلال حواره مع فضائية "الغد" أنه تم عقد مؤتمر بروكسل لمطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات حاسمة ضد النظام الارهابي الذي يستهدف أمن الاتحاد الأوروبي على كافة النواحى.وتابع:" تم مطالبة الاتحاد الأوروبي بإغلاق جميع سفارات النظام الايرانى بداخله لانها تعتبر أوكارا للتجسس، إضافة إلى طرد عملاء المخابرات الايرانية من كافة أنحاء أوروبا".