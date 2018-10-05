بسبب تغيير القناة.. طالبة تطلق النار على نفسها بالمنيا





أطلقت طالبة بالثانوية الفنية، النار على نفسها، محاولة الانتحار بقرية صفط الخمار، بالمنيا بعد مشاجرة مع أسرتها؛ بسبب قيام شقيقها الأصغر بتغيير القناة التي تتابعها.





تلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بوصول "غادة.م"، 17 سنة، طالبة بالمرحلة الثانوية إلى المستشفى مصابة بطلق ناري، وفي حالة سيئة.





وعلى الفور شكل العميد علاء الجاحر، رئيس مباحث المديرية، فريق بحث جنائي بقيادة المقدم أحمد يسري، رئيس مباحث المركز لفحص البلاغ وبالانتقال تبين أن الطالبة حاولت الانتحار بعد مشاجرة مع شقيقها الأصغر الذي قام بتغيير أحد قنوات التلفاز التي تتابعها وعلى إثرها قامت الأم بمشادة مع الفتاة، ونهرتها مما دفعها والي أخذ السلاح الناري الخاص بشقيقها الأكبر "ع.م" 23 سنة فرد خرطوش، وأطلقت الرصاص على نفسها محدثة إصابة بالبطن أدت إلى نزيف حاد.





تم نقلها لمستشفى التامين الصحي وإجراء اللازم لها وهي بحالة جيدة الآن وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.



