ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد الشهاوي: الضربة الجوية في حرب أكتوبر كانت "سيمفونية"

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:44 م
محمد الشهاوي: الضربة الجوية في حرب أكتوبر كانت سيمفونية
طباعة
 
قال اللواء محمد الشهاوي، أحد أبطال حرب أاكتوبر، إن حرب أكتوبر كسرت ذراع الجيش الإسرائيلي، واصفًا حرب أكتوبر بالمعجزة.

وأشار "الشهاوي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الجمعة، إلى أن الجندي المصري كان مفاجأة الحرب، مضيفًا أن الضربة الجوية كانت أشبه بالسيمفونية.

وأضاف أن حرب أكتوبر هى حرب الفخر والعزة والكرامة.
المزيد عن: لمصري حرب أكتوبر جيش اسرائيلي التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
التعاون
1
x
17:25
1
الشباب
أحد
0
x
17:45
1
الباطن
الأهلي
2
x
17:50
0
الفيصلي
النصر
3
x
19:40
1
الحزم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
0
x
21:00
0
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
0
x
21:00
0
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
تورينو
1
x
20:30
0
فروسينوني
الدوري الألماني
فيردر بريمن
0
x
20:30
0
فولفسبورج
الدوري المصري
الداخلية
1
x
14:59
2
النجوم
إنبي
1
x
18:00
2
الإنتاج الحربي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/5/2018 9:20:10 PM