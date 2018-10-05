محمد الشهاوي: الضربة الجوية في حرب أكتوبر كانت "سيمفونية"

قال اللواء محمد الشهاوي، أحد أبطال حرب أاكتوبر، إن حرب أكتوبر كسرت ذراع الجيش الإسرائيلي، واصفًا حرب أكتوبر بالمعجزة.





وأشار "الشهاوي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الجمعة، إلى أن الجندي المصري كان مفاجأة الحرب، مضيفًا أن الضربة الجوية كانت أشبه بالسيمفونية.



