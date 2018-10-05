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احتفظت بلقب زوجها بعد الانفصال.. 10 معلومات عن المخرجة الراحلة عطيات الأبنودي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:39 م
احتفظت بلقب زوجها بعد الانفصال.. 10 معلومات عن المخرجة الراحلة عطيات الأبنودي
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دنيا عادل
 

رحلت المخرجة عطيات الأبنودي، اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض، عقب تدهور حالتها الصحية بعد إجراها لعملية إزالة عدة جلطات بالشريان الأورطي، عن عمر يناهز الـ 79 عامًا.


وقدمت "الأبنودي" رصيدًا فنيًا كبيرًا من الأعمال الناجحة، وفيما يلي، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن المخرجة الراحلة، وذلك خلال السطور التالية.


1-   ولدت في أكتوبر عام 1939 بإحدى قرى دلتا النيل.

 

2-  درست القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وحصلت على درجة الليسانس عام 1963م.

 

3-   استكملت دراستها في المعهد العالي للسينما، وتخرجت عام 1972م.

 

4-   في عام 1976م، حصلت على زمالة مدرسة السينما والتلفزيون الدولية من بريطانيا.

 

5-   تعد واحدة من أبرز صناع الأفلام التسجيلية في مصر.

 

6-   أسست شركة "أبنود فيلم" للإنتاج السينمائي.

 

7-   كانت زوجة الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وبعد انفصالها عنه أصرت على الاحتفاظ بلقب "الأبنودي" في اسمها.

 

8-   اهتمت في كافة أعمالها برصد الحياة والواقع الاجتماعي في مصر.

 

9-   من أعمالها؛ فيلم "صنع في مصر" للفنان أحمد حلمي، وفيلم "أحلام البنات"، وفيلم "إثيوبيا بعيون مصرية"، وفيلم "توشكى" وفيلم "أيام الديمقراطية" وفيلم "قطار النوبة".

 

10-  صدر لها كتابين وهما أيام الديمقراطية عام 1998م، وأيام لم تكن معه عام 1999م، والذي يضم رسائلها إلى زوجها السابق عبدالرحمن الأبنودي وقت اعتقاله.

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