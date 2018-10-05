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أتلتيكو مدريد يعلن إصابة دييجو كوستا

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:36 م
أتلتيكو مدريد يعلن إصابة دييجو كوستا
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وكالات
 
أكد نادي أتلتيكو مدريد الجمعة أنّ مهاجمه الدولي دييغو كوستا يعاني من إصابة في الفخذ ستبعده على الأقل عن المباراة ضد ضيفه ريال بيتيس الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأصيب كوستا (29 عاماً) خلال مباراة فريقه ضد نادي بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، والتي انتهت بفوز المضيف 3-1.

وأوضح نادي العاصمة الإسبانية أنّ مهاجمه خضع الجمعة لفحص بالرنين المغناطيسي أظهر "إصابة في العضلات الخلفية للفخذ الأيسر".

ولم يحدد أتلتيكو فترة الغياب المتوقعة لدييغو كوستا، علماً أنّ مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي أبقاه خارج التشكيلة التي استدعاها الخميس لخوض مباراة ودية ضد ويلز وأخرى ضد إنكلترا في دوري الأمم الأوروبية في 11 تشرين الأول/أكتوبر الحالي و15 منه.

المزيد عن: دييجو كوستا أتلتيكو مدريد
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