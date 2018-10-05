5 قرارات حصيلة اجتماع "الأطباء" الطارئ مع ممثلي النقابات الفرعية ‎

عقد مجلس نقابة أطباء مصر، مع ممثلي النقابات الفرعية، اجتماع طارئ اليوم الجمعة؛ لمناقشة الأحداث المؤسفة الأخيرة التى تعرض لها اتحاد نقابات المهن الطبية والتى تم زج النقابة العامة للأطباء فيها، وأوضحت النقابة الآتي:





1– نقابة الأطباء تحترم جميع مجالس النقابات المنتخبة وتحترم استقلاليتها فى إدارة أمورها، وأن النقابة العامة وممثليها بمجلس اتحاد نقابات المهن الطبية لم ولن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى أى خلافات داخلية لأي نقابة، وليس لها صلة من قريب أو بعيد بالأحداث التى حدثت يوم الثلاثاء الماضي، بين أطراف مختلفة بمجلس نقابة الصيادلة.





2– اضطر الدكتور حسين خيرى بصفته رئيس لاتحاد نقابات المهن الطبية إلى عدم الدعوة لأى اجتماعات لمجلس الاتحاد طيلة الشهور الستة الماضية وذلك انتظاراً لانتهاء خلافات نقابة الصيادلة حول ممثليها بمجلس الاتحاد (قضاءً أو رضاءً) مع استمرار تقديم خدمات الاتحاد المختلفة للأعضاء بصورة منتظمة طوال تلك الفترة.





3– نذكر السادة أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية أن الدمغة الطبية قد تم إقرارها من الحكومة بالقوانين: أرقام 65 لسنة 1940 ، 49 لسنة 1969، و13 لسنة 1983 لصالح صندوق الاتحاد وأن المحاولات المستمرة لتضليل أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية أن تلك الدمغة هى حصيلة نقابة بعينها لتأجيج الفتنة بين أعضاء الاتحاد ، والتى إن نجحت فى تفكيك كيان الاتحاد وانفصال نقاباته سيؤدى إلى فقد جميع النقابات لحصيلة الدمغة.





4– نتيجة لأحداث يوم الثلاثاء الماضى فقد قرر الدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، منح جميع موظفى الاتحاد أجازة لاستحالة العمل فى ظل أحداث الشغب وحرصاً على سلامة العاملين والمترددين من أعضاء الاتحاد.





5– ودعا "خيرى" لعقد مؤتمر صحفى غداً السبت 6 أكتوبر بدار الحكمة الساعة الثانية عشر ظهراً؛ لتوضيح الحقائق والرد على المغالطات.



