رفعت حتاتة: حرب أكتوبر أثبتت أن الجندي المصري لا يُقهر

هنأ اللواء رفعت حتاتة، أحد رجال القوات المسلحة، الشعب المصري بالذكرى الـ45 لحرب أكتوبر، قائلا: "مبروك للمصريين".





وأشار "حتاتة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الجمعة، إلى أن حرب أكتوبر أثبتت أن الجندي المصري لا يقهر، موضحًا أنهم كانوا الإسرائليين كانوا يراهنوا أن من يعبر خط بارليف سيحرق فيه.



