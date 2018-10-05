رفعت حتاتة: حرب أكتوبر أثبتت أن الجندي المصري لا يُقهر
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:32 مهدى عبدالرازق
هنأ اللواء رفعت حتاتة، أحد رجال القوات المسلحة، الشعب المصري بالذكرى الـ45 لحرب أكتوبر، قائلا: "مبروك للمصريين".
وأشار "حتاتة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الجمعة، إلى أن حرب أكتوبر أثبتت أن الجندي المصري لا يقهر، موضحًا أنهم كانوا الإسرائليين كانوا يراهنوا أن من يعبر خط بارليف سيحرق فيه.
ووجه التحية إلى رجل الحرب والسلام الراحل أنور السادات، منوهًا بأن الرئيس السيسي استعاد الوطن من الضياع في 2013، مناشدًا الشباب التوجه إلى بانوراما حرب أكتوبر للاطلاع على تفاصيل الحرب.
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