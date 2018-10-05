تشكيل الزمالك والهلال المتوقع في كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي (السوبر المصري السعودي)

يستعد فريق الزمالك لملاقاة الهلال السعودي على كأس السوبر المصري السعودي "كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي" في لقاء قوي يجمع بين نجوم الفريقين، وذلك يوم السبت المقبل والموافق 6 أكتوبر.





ويلتقي الزمالك المصري مع الهلال السعودي على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وستنطلق يوم غدٍ السبت والموافق 6 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت الإمارات.





وسيكون الجمهور العربي على موعد مع مباراة كبيرة ستضم عدد من نجوم الكرة، فالزمالك مثل إبراهيم حسن ومحمد عنتر وكاسونجو كابونجو والحارس جنش، وفي المقابل الهلال لديه كارلوس إدواردو وعموري.





ووصلت بعثة نادي الزمالك، مساء أمس الخميس، إلى مطار الملك خالد بالرياض واستقبلها قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد بجانب عدد من مسؤولي نادي الهلال في صالة الضيافة.





- تشكيل الفريقين:

الهلال : "علي الحبسي، علي آل بليهي، ألبيرتو بوتيا، محمد البقعاوي، حسن كادش، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو، محمد كنو، عمر عبد الرحمن، بافيتيمبي جوميز، سلمان الفرج".





الزمالك : "محمود جنش، بهاء مجدي، محمود علاء، محمود حمدي، حمدي النقاز، فرجاني ساسي، طارق حامد، محمود عبد المنعم كهربا، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، كابونجو كاسونجو".





وسيتم نقل لقاء الهلال ضد الزمالك على كأس السوبر المصري السعودي بالرياض عن طريق البث المباشر عبر القنوات التالية؛





- قناة "ksa sports 1 HD" بتعليق فهد العتيبي.

- تطبيق دوري بلس مجانًا.

- قناة "أبو ظبي الرياضية 1" بتعليق علي سعيد الكعبي.

- قناة دبي الرياضية بتعليق فارس عوض.





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الهلال مع الزمالك في كأس السوبر المصري السعودي "كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي" عبر موقع الفجر الرياضي.



