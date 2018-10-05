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كل ما تريد معرفته عن تقنية الـ"Telepresence" الجديدة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:08 م
كل ما تريد معرفته عن تقنية الـTelepresence الجديدة
تقنية Telepresence
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مع انتشار التكنولوجيا الحديثة وظهور الكثير من وسائل التواصل عن بعد مثل تطبيقات الدردشة ومكالمات الفيديو، أصبح يأمل العلماء تطوير تقنيات تمكن البشر من التواصل عن قرب، حتى عند عدم وجودهم بنفس المكان، ومن أبرز هذه التقنيات ما يسمى Telepresence.

ما هى تقنية Telepresence؟
هى عبارة عن اجتماع بين طرفين يتم من خلال شاشات عالية الوضوح HD وبصوت واضح، وهي فى الأساس مصطلح يعنى الحضور عن بعد، وهى جهاز أو تقنية تتيح للشخص الحضور الى مكان ما أو السفر إلى مكان بدون جسده الفزيائى. 

بدأت بوادرالاعتماد على هذه التقنية بشكل فعلى فى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوربية، حيث يتم استخدام أجهزة Telepresence للتواصل عن بعد فى الطب والتعليم والشركات حيث تتيح للطبيب مثلا لو كان مسافر أو بعيد عن المستشفى أن يتصل بالمرضى عن طريق روبوت موجود مسبقا فى المستشفى مجهز بشاشة تبرز وجه الطبيب وكاميرا ويقوم الطبيب بالتحكم فى الروبوت من خلال جهازه المحمول حتى لو كان فى منزله .

وتشبه هذه التقنية الجديدة تقنية الفيديو كونفرانس، إلا أنها تعد أكثر تفعالية حيث تتيح الكثير من الخيارات وتأدية العديد من المهام في نفس الوقت.
المزيد عن: تكنولوجيا تقنية التواصل عن بعد التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Telepresence
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