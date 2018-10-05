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"المركزي التركي" يتوقع انخفاض الطلب على القروض بالعملة الأجنبية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:04 م
المركزي التركي يتوقع انخفاض الطلب على القروض بالعملة الأجنبية
تركيا- أرشيفية
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رويترز
 
قال البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن طلب الشركات على القروض بالعملة الأجنبية سينخفض في الربع الأخير من 2018، مع زيادة في الأنواع الأخرى من القروض.

وفي مسح للبنوك نشره على موقعه الإلكتروني، قال البنك المركزي إنه يتوقع أيضا أن ينخفض الطلب على القروض الشخصية. وأضاف أنه يتوقع أن يجري تشديد معايير القروض وأن تشديد شروط التمويل سيستمر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
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