8 معلومات عن رئيس الإنتربول الصيني المختفي.. تعرف عليها

في واقعة غامضة من نوعها، اختفى الصيني هونجوي مينج، رئيس الإنتربول، الذي يعيش في مدينة ليون الواقعة وسط شرق فرنسا، لتبدأ السلطات في باريس فتح التحقيق في الواقعة بعدما أبلغت أسرته عن فقدانها التواصل معه منذ نهاية شهر سبتمبر المنصرم.





وفي سياق ذلك، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن رئيس الإنتربول المختفي "مينج"، وذلك خلال السطور التالية.





1- اسمه هونجوي مينج، وهو صيني الجنسية ويعيش في مدينة ليون الفرنسية مع عائلته.

2- ولد في شهر نوفمبر عام 1953م، في مدينة هاربين هيلونجيانج بالصين، ويبلغ 65 عامًا من العمر.

3- تخرج من جامعة بكين، في تخصص القانون.

4- ضابط شرطة وسياسي صيني، خاض معترك الحياة السياسية منذ ديسمبر عام 1972م.

5- كان يشغل سابقًا منصب مدير خفر السواحل الصيني.

6- في 2013م، تم تعيينه بمنصب نائب مدير إدارة الدولة في المحيطات بالصين.

7- في وقت سابق، كان يشغل منصب نائب وزير الأمن العام في الصين.

8- تولى منصبه الحالي كرئيسًا لمنظمة الإنتربول منذ 10 نوفمبر عام 2016 م، بعد انتخابه.