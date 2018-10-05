فيل يهاجم ميلانيا ترامب (بالفيديو)

وخلال مشاركة ميلانيا ترامب في إطعام فيلة صغيرة، تحرك أحد الفيلة باتجاهها حركة مفاجئة حيث صدمها بقوة، ما دفع الحراس المحيطين بها إلى الإسراع لمنعها من السقوط.

ويشار إلى أنه تم التخطيط لرحلات سفاري سريعة في وقت لاحق من اليوم الجمعة، لميلانيا ترامب في كينيا، وذلك لكي تتعرف على المزيد من الخطوات التي تتخذها الدولة الواقعة شرقي أفريقيا لحفظ حيوانات الفيلة ووحيد القرن والأشكال المختلفة للحياة البرية.



