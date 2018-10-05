ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

فيل يهاجم ميلانيا ترامب (بالفيديو)

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:58 م
فيل يهاجم ميلانيا ترامب (بالفيديو)
طباعة
وكالات
 
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، أثناء زيارتها إلى كينيا، اليوم الجمعة، حيث تعرضت لموقف محرج بسبب فيل.

وخلال مشاركة ميلانيا ترامب في إطعام فيلة صغيرة، تحرك أحد الفيلة باتجاهها حركة مفاجئة حيث صدمها بقوة، ما دفع الحراس المحيطين بها إلى الإسراع لمنعها من السقوط.

ويشار إلى أنه تم التخطيط لرحلات سفاري سريعة في وقت لاحق من اليوم الجمعة، لميلانيا ترامب في كينيا، وذلك لكي تتعرف على المزيد من الخطوات التي تتخذها الدولة الواقعة شرقي أفريقيا لحفظ حيوانات الفيلة ووحيد القرن والأشكال المختلفة للحياة البرية.


المزيد عن: يهاجم ميلانيا ترامب فيل فيديو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
التعاون
1
x
17:25
1
الشباب
أحد
0
x
17:45
0
الباطن
الأهلي
2
x
17:50
2
الفيصلي
النصر
-
x
19:40
-
الحزم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:30
-
فروسينوني
الدوري الألماني
فيردر بريمن
-
x
20:30
-
فولفسبورج
الدوري المصري
الداخلية
1
x
14:59
2
النجوم
إنبي
1
x
18:00
2
الإنتاج الحربي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/5/2018 7:40:15 PM