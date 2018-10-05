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الأعلى الليبي: شعبنا لن يقبل بأي تدخل من الخارج على أراضيه

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:51 م
الأعلى الليبي: شعبنا لن يقبل بأي تدخل من الخارج على أراضيه
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وكالات
 

قال عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية، إن الشعب الليبي لن يقبل بأي تدخل من الخارج على أراضيه، وأن المشاركة التي تطرح من قبل الناتو غير ممكنة، إلا أنه يمكن القبول بالدعم.


وأضاف "كرموس"، في تصريحات خاصة له، اليوم الجمعة، أن العاصمة، طرابلس، تشهد صراعا من أجل المال العام، ولا يوجد صراع حقيقي بين الشرق والغرب، وأن الجميع يعمل من أجل توحيد الدولة بكل مؤسساتها.


وتابع كرموس أن أغلب المناطق في ليبيا لا يوجد بها جيش، بل كتائب أو مليشيات، خاصة أن العاصمة ، طرابلس، سيطرت عليها عصابات خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع كيانات أخرى إلى محاولة الدخول إلى العاصمة لفرض سيطرتها وحصولها على نسبة من المال العام، الذي تبدده حكومة الوفاق، هناك وهناك.


وشدد على أن التدخل من أي تطرف عسكري في الداخل الليبي، أو التمركز في أي منطقة سيوحد الليبيين في كل منطقة ضد التدخل الأجنبي.

المزيد عن: لن نقبل عسكريا تدخل المجلس الأعلى الليبي الشعب الليبي الخارج
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