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شهيرة النجار تحتفل بعيد ميلاد نجلها أحمد حسام

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 05:24 م
شهيرة النجار تحتفل بعيد ميلاد نجلها أحمد حسام
شهيرة النجار
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احتفلت الكاتبة الصحفية شهيرة النجار، بعيد ميلاد نجلها الوحيد أحمد حسام نور، داخل الملعب الأثري عزيز فهمي بنادي اسبورتنج مع أصدقائه ومحبيه، بتقطيع قالب الحلوى الذي كان عليه صوره تجمعه باللاعب العالمي محمد صلاح.

 ثم أقيمت مباراة كره قدم طويلة مع أصدقائه الخميس الماضي، بمناسبة عيد ميلاده الحادي عشر، وسط أجواء من السعادة والرقي. 

المزيد عن: مصر عيد ميلاد عزيز فهمي اللاعب العالمي محمد صلاح الكاتبة الصحفية شهيرة النجار أحمد حسام نور
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