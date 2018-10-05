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نتنياهو: على المجتمع الدولي الوقوف ضد "العدوان الإيراني" في المنطقة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 05:15 م
نتنياهو: على المجتمع الدولي الوقوف ضد العدوان الإيراني في المنطقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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وكالات
 
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يتوقع من المجتمع الدولي أن يقف ضد ما وصفه بـ"العدوان الإيراني" في سوريا ولبنان، مؤكدا أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي هجوم تتعرض له البلدات الإسرائيلية من قطاع غزة.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، ظهر اليوم الجمعة، وقال بيان صدر عن ديوانه "استقبل رئيس الوزراء نتنياهو، اليوم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بديوانه في القدس، ورحب بالزيارة الناجحة التي قامت بها المستشارة الألمانية ميركل، برفقة وزرائها إلى إسرائيل كما أشاد بالمشاورات التي أجرتها الحكومتان".

وأضاف البيان "أوضح رئيس الوزراء نتنياهو خلال اللقاء أن إسرائيل تتوقع من المجتمع الدولي أن يقف ضد العدوان الإيراني في سوريا ولبنان".


كما أوضح نتنياهو، بأن "إسرائيل ستتحرك بصرامة ضد قطاع غزة ردا على أي هجوم يشن من القطاع على إسرائيل وعلى سكان جنوبي البلاد".

المزيد عن: نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي الوقوف المنطقة المجتمع الدولي إيران
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