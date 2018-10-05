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السومة يقود هجوم الأهلي أمام الفيصلي بالدوري السعودي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 05:00 م
السومة يقود هجوم الأهلي أمام الفيصلي بالدوري السعودي
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أحمد عصام
 
أعلن بابلو جويدي المدير الفني لنادي الأهلي السعودي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد العويس

خط الدفاع : محمد عبدالشافي، اليكسيس، بالو دياز، سعيد المولد

خط الوسط : جوزيف دي سوزا، حسين المقهوي، خوسية خورادو، عبدالله السعيد، سلمان المؤشر

خط الهجوم : عمر السومة

المزيد عن: عمر السومة الفيصلي الأهلي
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