السومة يقود هجوم الأهلي أمام الفيصلي بالدوري السعودي

أعلن بابلو جويدي المدير الفني لنادي الأهلي السعودي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد العويس





خط الدفاع : محمد عبدالشافي، اليكسيس، بالو دياز، سعيد المولد





خط الوسط : جوزيف دي سوزا، حسين المقهوي، خوسية خورادو، عبدالله السعيد، سلمان المؤشر





خط الهجوم : عمر السومة



