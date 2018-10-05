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جروس: جميع لاعبي الزمالك جاهزين لمواجهة الهلال باستثناء حازم إمام

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:46 م
جروس: جميع لاعبي الزمالك جاهزين لمواجهة الهلال باستثناء حازم إمام
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مني العوضي
 

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على جاهزية جميع لاعبي القلعة البيضاء لمواجهة الهلال باستثناء حازم إمام، ظهير أيمن الفريق.


وقال جروس، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "جميع لاعبي الزمالك جاهزين وفي أتم الاستعداد لمواجهة الهلال، باستثناء حازم إمام والذي لايزال في طور الاستعداد ومشاركته صعبة".


وأضاف: "سنشاهد مدى إمكانية مشاركة حازم إمام في تمرين اليوم".


ويلتقي الزمالك مع الهلال على بطولة كأس السوبر المصري السعودي، بالرياض، يوم غدٍ السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

المزيد عن: كأس السوبر المصري السعودي حازم امام جروس اللزمالك
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