جروس: جميع لاعبي الزمالك جاهزين لمواجهة الهلال باستثناء حازم إمام
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:46 ممني العوضي
أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على جاهزية جميع لاعبي القلعة البيضاء لمواجهة الهلال باستثناء حازم إمام، ظهير أيمن الفريق.
وقال جروس، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "جميع لاعبي الزمالك جاهزين وفي أتم الاستعداد لمواجهة الهلال، باستثناء حازم إمام والذي لايزال في طور الاستعداد ومشاركته صعبة".
وأضاف: "سنشاهد مدى إمكانية مشاركة حازم إمام في تمرين اليوم".
ويلتقي الزمالك مع الهلال على بطولة كأس السوبر المصري السعودي، بالرياض، يوم غدٍ السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
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