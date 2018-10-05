جروس: جميع لاعبي الزمالك جاهزين لمواجهة الهلال باستثناء حازم إمام

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على جاهزية جميع لاعبي القلعة البيضاء لمواجهة الهلال باستثناء حازم إمام، ظهير أيمن الفريق.





وقال جروس، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "جميع لاعبي الزمالك جاهزين وفي أتم الاستعداد لمواجهة الهلال، باستثناء حازم إمام والذي لايزال في طور الاستعداد ومشاركته صعبة".



