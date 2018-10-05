ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدرب الهلال: لم نتأثر بتغيير الخصم من الأهلي إلى الزمالك.. ونلعب من أجل الفوز بالبطولة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:39 م
مدرب الهلال: لم نتأثر بتغيير الخصم من الأهلي إلى الزمالك.. ونلعب من أجل الفوز بالبطولة
طباعة
أحمد الهواري وهاني عصام ومني العوضي
 

أكد جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على رغبته في حسم بطولة كأس السوبر المصري السعودي الذي سيواجه فيه الزمالك، يوم غدٍ السبت.


وقال ‏جيسوس، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أدرب فريق بطّل يجب أن يحصل على أي بطولة يخوضها وتعد مسؤلية كبرى أمامنا وأمام اللاعبين".


وتابع: "الهلال نادي يشارك في البطولات والمسابقات لكي ينتصر لذلك مسؤليتنا هي تحقيق البطولة".


وأضاف: "‏إعدادنا لهذا اللقاء لم يختلف و كان لدينا أسبوع جيد استعيدنا جيداً و الاستعداد لا يختلف عن اَي لقاء".


وأوضح ‏جيسوس أن تغيير الخصم من الأهلي إلى الزمالك لن يؤثر ذلك على إعداد الفريق، وهي نفس أفكاره في اللعب على نسق عالي مستمرّة مهما اختلف الخصم.

المزيد عن: مدرب الهلال كأس السوبر المصري السعودي جيسوس الهلال اللزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
التعاون
-
x
17:25
-
الشباب
أحد
-
x
17:45
-
الباطن
الأهلي
-
x
17:50
-
الفيصلي
النصر
-
x
19:40
-
الحزم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:30
-
فروسينوني
الدوري الألماني
فيردر بريمن
-
x
20:30
-
فولفسبورج
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/5/2018 4:10:04 PM