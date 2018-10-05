مدرب الهلال: لم نتأثر بتغيير الخصم من الأهلي إلى الزمالك.. ونلعب من أجل الفوز بالبطولة

أكد جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على رغبته في حسم بطولة كأس السوبر المصري السعودي الذي سيواجه فيه الزمالك، يوم غدٍ السبت.





وقال ‏جيسوس، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أدرب فريق بطّل يجب أن يحصل على أي بطولة يخوضها وتعد مسؤلية كبرى أمامنا وأمام اللاعبين".



