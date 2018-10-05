مدرب الهلال: لم نتأثر بتغيير الخصم من الأهلي إلى الزمالك.. ونلعب من أجل الفوز بالبطولة
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:39 مأحمد الهواري وهاني عصام ومني العوضي
أكد جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على رغبته في حسم بطولة كأس السوبر المصري السعودي الذي سيواجه فيه الزمالك، يوم غدٍ السبت.
وقال جيسوس، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أدرب فريق بطّل يجب أن يحصل على أي بطولة يخوضها وتعد مسؤلية كبرى أمامنا وأمام اللاعبين".
وتابع: "الهلال نادي يشارك في البطولات والمسابقات لكي ينتصر لذلك مسؤليتنا هي تحقيق البطولة".
وأضاف: "إعدادنا لهذا اللقاء لم يختلف و كان لدينا أسبوع جيد استعيدنا جيداً و الاستعداد لا يختلف عن اَي لقاء".
وأوضح جيسوس أن تغيير الخصم من الأهلي إلى الزمالك لن يؤثر ذلك على إعداد الفريق، وهي نفس أفكاره في اللعب على نسق عالي مستمرّة مهما اختلف الخصم.
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