محافظ الغربية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري بطنطا (صور)

وضع اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، إكليل الزهور على النصب التذكاري بمنطقة الإستاد بطنطا، لشهداء الوطن من أبناء محافظة الغربية، بمناسبة الذكرى الـ 45 لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيدة للوفاء لشهداء مصر وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعا عن سلامة الوطن وشعبه العريق.



وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد عتمان مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء طارق حسونة مدير امن الغربية والعقيد إيهاب غرابة المستشار العسكري للمحافظة واللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة والمهندس فتحي عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.



ثم قرأ محافظ الغربية ومرافقوه الفاتحة على أروح الشهداء ثم عزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن السلام الجمهوري وسلام الشهيد.



وقدم محافظ الغربية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة مؤكدا دور القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها وانه لن ينسى احد التضحيات التي يقدمها الجيش المصر ى في الحفاظ على امن واستقرار الوطن والقضاء على الإرهاب.



كما أكد محافظ الغربية أن انتصارات أكتوبر ستظل مثلا حيا للتضحية من اجل رفعة الوطن.



ثم انتقل محافظ الغربية لزيارة منطقة تجنيد وتعبئة طنط والقاعدة الجوية واللواء 110 لتقديم التهنئة لقادة وأفراد القوات المسلحة بمحافظة الغربية بمناسبة الذكرى الـ 45 لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيدة حيث تبادل المحافظ والقادة الدروع التذكارية.